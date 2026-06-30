La Mancomunidade consolida una amplia red de contactos con administraciones de la provincia china de Zhejiang

Representantes comarcales en uno de los encuentros Cedida

La misión institucional desarrollada por la Mancomunidade do Salnés en la provincia china de Zhejiang ha permitido consolidar una amplia agenda de relaciones con responsables políticos y turísticos. Así lo subrayan desde la dirección del organismo, que hace una valoración positiva del viaje al país asiático para reforzar la estrategia de internacionalización de la comarca y abrir nuevas oportunidades de cooperación en materia turística, económica y cultural, tratando de asegurar así la desestacionalización del turismo en O Salnésd.

Tras la firma del convenio de colaboración turística con el Condado de Qingtian, anunciada en los últimos días, la delegación de O Salnés continuó su programa institucional con reuniones de trabajo en Longquan, Lishui y Hangzhou, capital de la provincia de Zhejiang y una de las ciudades más dinámicas de China desde el punto de vista económico, tecnológico y turístico.

La misión finalizará ahora con una reunión de trabajo con turoperadores locales y una cena oficial con el alcalde de Qingtian. Así, se pondrá fin a un viaje institucional que “demuestra que la internacionalización de O Salnés se construye estableciendo relaciones sólidas y duraderas”, según destacó el presidente de la Mancomunidade, David Castro, que puso en valor la “extraordinaria receptividad por parte de las autoridades chinas” para abrir nuevas vías de colaboración que permitan reforzar la presencia de la comarca “en uno de los mercados turísticos con mayor potencial de crecimiento del mundo”.

Por su parte, el gerente de la Mancomunidade, José Ramón García Guinarte, señaló que “cada uno de los territorios visitados representa un modelo de desarrollo diferente y complementario, pero todos comparten una apuesta decidida por un turismo sostenible, de calidad y basado en la identidad del territorio. Esa visión coincide plenamente con la estrategia que estamos impulsando desde O Salnés y constituye una excelente base para desarrollar proyectos conjuntos durante los próximos años”.

Cabe recalcar que la delegación comarcal estuvo acompañada por el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, así como por representantes de los turoperadores InterRías, Qway Tours y Tee Travel, apostando por la participación público-privada para consolidar una red de contactos que permita impulsar futuras acciones de promoción turística, intercambio de conocimiento y cooperación internacional, reforzando el posicionamiento de la comarca en el mercado asiático.