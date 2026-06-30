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La Carreira de Leo innova con charlas sobre enfermedades raras y deporte inclusivo

Redacción
30/06/2026 21:46
Un momento de la edición del año pasado
Un momento de la edición del año pasado
| Mónica Ferreirós
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La cuarta edición de la Carreira de Leo innovará con la celebración de unas jornadas y charlas “inspiradoras” sobre enfermedades raras y deporte inclusivo. Así lo avanzaron esta semana desde la organización, que abre la inscripción y vías de contacto en la búsqueda de patrocinadores que colaboren en la financiación de este evento con fines solidarios.

El objetivo es “cubrir todos os gastos do evento para que cada inscrición na andaina ou nas carreiras recaia directamente nas causas coas que contribuímos neste 2026”.

Para ello, abren tres categorías de colaboración, con diferentes beneficios de visibilidad de la empresa anunciante, por 100 euros, 300 o bien una colaboración “especial”: cualquier forma de colaboración con el evento propuesto por el patrocinador.

Las personas o entidades interesadas pueden contactar con la organización en acarreiradeleo@gmail.com o bien a través de WhatsApp en el  665 405 033. El plazo para solicitar ser colaborador y patrocinador se mantiene abierto hasta el 27 de julio.

Esta IV Carreira de Leo será el 4 de octubre, en favor este año de la Asociación Síndrome CTNNB1 y de Asgpoh (Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva).

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