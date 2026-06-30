Concluye la modernización del ciclo del agua en Vilanova y Vilagarcía

Las operaciones incluyeron la instalación de telecontadores inteligentes | cedida

La empresa Espina & Delfín da por concluido el proyecto de digitalización del ciclo urbano del agua que supuso actuaciones de mejora en las redes y sistemas de Vilanova y de Vilagarcía de Arousa. Se trató de una actuación adjudicada en la primera convocatoria del Perte (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) de Digitalización del Agua convocado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con una subvención de siete millones de euros y una inversión global que supera los diez, la iniciativa “ha llegado a su plena ejecución, reafirmando a la empresa como un referente en innovación y eficiencia en la gestión del agua a escala nacional”, valoran desde la firma.

Las actuaciones

Entre las actuaciones ejecutadas se encuentran la instalación de telecontadores inteligentes en la totalidad de los municipios del programa, la puesta en marcha de caudalímetros y analizadores de calidad del agua tanto en las captaciones como en las estaciones potabilizadoras, y el despliegue completo de plataformas digitales para la gestión y la visualización de datos.

Los sistemas de inteligencia artificial y las herramientas de ciberseguridad también están “plenamente operativos”, “fortaleciendo la seguridad de la información y agilizando la toma de decisiones en la gestión diaria”, explican desde la entidad mercantil.

“La vertiente energética del proyecto también ha quedado completamente ejecutada”, con la totalidad de la potencia prevista ya instalada y operativa, “lo que contribuye a reducir tanto la huella ambiental como los costes de explotación”. Por su parte, los sistemas de información geográfica —con funcionalidades de georreferenciación y modelado digital de redes— “han sido implantados en todos los ayuntamientos, habilitando un seguimiento exhaustivo de las infraestructuras y un enfoque de mantenimiento de carácter predictivo”. Además de en Vilanova y Vilagarcía, el proyecto se desarrolló en Cartelle, Cerceda, Coirós, Leiro, Negreira, Palas de Rei y Sarria.

Concluyen que el proyecto “ratifica el liderazgo de la compañía en la gestión integral del ciclo del agua, un ámbito en el que combina capacidad de ingeniería, desarrollo tecnológico propio e innovación continua para dar respuesta a los retos hídricos tanto en Galicia como en el conjunto del mercado nacional e internacional”.