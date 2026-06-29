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Meaño

El BNG denuncia que la Escuela Infantil “incumpre” la ratio de educadoras

Redacción
29/06/2026 20:19
Los nacionalistas, ante las instalaciones de este servicio
Los nacionalistas, ante las instalaciones de este servicio
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El BNG de Meaño hizo público hoy un comunicado en el que afirman que la Escuela Infantil “incumpre a ratio de educadoras”, “debido á non cobertura das baixas laborais”. Explican desde la formación nacionalista que “a escola posúe un total de 31 alumnos e alumnas distribuídos en catro aulas, polo que lle corresponden cinco  educadoras”.

No obstante, culpan directamente al alcalde, Carlos Viéitez, porque creen que “incumpre a normativa dende o mes de maio, momento no que ao non cubrirse unha segunda baixa laboral, a escola quedou con catro educadoras”. “En consecuencia a escola vese saturada, o que afecta á seguridade do alumnado, á realización de actividades e, en definitiva, á calidade educativa da escola municipal”, opinan.

Por ello, desde el Bloque exigen que la Alcaldía “cubra as baixas laborais e dote do profesorado que marca a lei á Escola Infantil Municipal”. “As familias merecen un servizo de calidade onde deixar seguras ás súas crianzas e o concello ten obriga de ofrecer este servizo esencial”.

"Desgoberno"

Hablan por todo ello de “desgoberno” y critican lo que consideran una “falta de compromiso da Alcaldía coa Escola Infantil Municipal”.

Concluyen afirmando que existe una “deriva” de “non cobertura” de bajas y un “deterioro dos servizos” locales.

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