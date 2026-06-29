Costas retira tras años de espera las dos embarcaciones abandonadas en O Esteiro
Costas del Estado inició hoy las labores de retirada de dos embarcaciones que llevaban años abandonadas en la ensenada de la zona de O Esteiro en Vilanova de Arousa. La situación había sido denunciada en varias ocasiones tanto por la Cofradía como por el Ayuntamiento, que habían tramitado peticiones de amparo tanto ante Costas como Portos y Capitanía Marítima.
“Estas naves levaban anos varadas na zona do Esteiro, provocando un importante impacto ambiental sobre os bancos marisqueiros e deteriorando un espazo de gran valor ecolóxico e produtivo”, valoraban hoy desde el Concello.
“Ademais da contaminación derivada do seu progresivo deterioro, estas estruturas constituían un risco para a seguridade das persoas mariscadoras que desenvolven o seu traballo diariamente na zona, dificultando as tarefas de extracción do marisco e incrementando o perigo de accidentes”, añaden.
Recuperación litoral
El alcalde, Gonzalo Durán, y el patrón mayor, Rosalino Díaz, visitaron este lunes el punto. El regidor declaró que “tardaron, pero es una gran noticia para la gente del mar y para todos los vecinos, porque por fin recuperamos esta franja de litoral”.
El patrón mayor añadió que, tras múltiples gestiones, “hoxe, por fin, déronnos unha alegría”. Agradeció la acción a Costas y también el respaldo del regidor en las gestiones realizadas.
“O inicio destas tarefas supón un paso importante para a recuperación ambiental do Esteiro e para mellorar as condicións de traballo dun sector fundamental para a economía local” añadieron desde el Concello. Las actuaciones continuarán desarrollándose a lo largo de las próximas jornadas para retirar completamente los restos y devolver a esta zona “o seu valor paisaxístico, produtivo e a seguridade”, concluyeron.