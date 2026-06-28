Unos 200 jóvenes toman Vilanova como punto de partida de la Ruta Quetzal

El campamento se estableció ya en el pabellón, donde se realizaron las primeras actividades de esta convivencia | Mónica Ferreirós

Vilanova de Arousa dio hoy inicio a una nueva edición de la Ruta Quetzal. Alrededor de 200 jóvenes se dieron cita en el pabellón de deportes, que será el epicentro del campamento durante los días que permanecerán en O Salnés, hasta el miércoles por la mañana.

Los expedicionarios fueron recibidos por el alcalde, Gonzalo Durán, y, tras la cena, pudieron disfrutar ya anoche de un documental sobre Miguel de la Quadra-Salcedo.

Este lunes conocerán la actividad marisquera en O Terrón, harán un recorrido histórico y cultural por Vilanova y subirán hasta el mirador de la cruz del Monte Lobeira, para asistir posteriormente a una conferencia sobre doña Urraca.

El martes se irán hasta Valga y visitarán entornos como la Cascada de Parafita y Raxoi o el Centro de Interpretación da Caña. También conocerán Pontecesures y podrán disfrutar de una experiencia de kayak siguiendo la ruta marítimo fluvial por el río, de Cesures a Catoira. Finalmente, visitarán las Torres de Oeste y asistirán a una conferencia sobre el centenario de la publicación de ‘Tirano Banderas’ de Valle-Inclán.

Ya el miércoles por la mañana emprenderán viaje con destino a Braga. Tras visitar varias localidades gallegas, leonesas y portuguesas, volverán a Vilanova el viernes 10, donde tendrán lugar los actos de clausura., incluyendo un concierto.

Más de 1.000 solicitudes

Los 200 jóvenes expedicionarios, de toda España, fueron seleccionados entre los mil solicitantes, en función de sus calificaciones académicas y los méritos extraescolares.

La Ruta Quetzal, creada en 1979 por Miguel de la Quadra-Salcedo, es un programa educativo y cultural que busca fomentar el intercambio y la convivencia entre jóvenes de distintos países y el conocimiento de la historia, de la naturaleza y de las tradiciones del mundo hispanohablante.

A lo largo de los años, esta actividad recorrió numerosos territorios de América y Europa, convirtiéndose en todo un referente internacional de la educación y de la cooperación cultural juvenil.