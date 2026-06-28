Areeiro eleva a “máxima” la alerta contra el mildiu por las condiciones favorables al hongo

Racimos de uvas con diferentes formas de esta enfermedad | Areeiro

La Estación Fitopatolóxica de O Areeiro recomienda mantener el máximo nivel de alerta en las viñas ante la aparición de nuevos síntomas de mildiu y la persistencia de unas condiciones meteorológicas favorables al desarrollo del hongo. Además, las altas temperaturas y la humedad derivada de la nubosidad y de las nieblas registradas en los últimos días favorecieron un nuevo avance de la fenología de la vid. De esta forma, el cierre del racimo ya es el estado dominante en la mayoría de las variedades, mientras que en algunas tintas muy tempranas ya se observan los primeros granos iniciando el pintado.

Las condiciones climatológicas de los últimos días, caracterizadas por temperaturas elevadas y una humedad relativa muy alta, favorecieron el desarrollo del patógeno y la aparición puntual de nuevas manchas de aceite, incluso en algunas parcelas que se encontraban aún dentro del período teórico de protección del último tratamiento. El personal técnico de O Areeiro detectó también algún brote afectado y algunos racimos con síntomas de mildiu larvado, una situación de la que también informaron viticultores y técnicos de otras zonas vitícolas, incluida la Ribeira Sacra. Estos síntomas están asociados, en general, a infecciones antiguas que no llegaron a controlarse completamente durante la floración o la formación inicial del fruto, explican desde el ente dependiente de la Diputación.

Ante las previsiones meteorológicas para los próximos días, Areeiro recomienda intensificar la vigilancia de las parcelas y renovar los tratamientos únicamente en caso de que aparezcan nuevos síntomas.

Aplicación responsable

El personal técnico recuerda también la importancia de realizar las aplicaciones fitosanitarias de manera responsable, y nunca cuando la velocidad del viento supere los 11 kilómetros por hora. “O cumprimento desta limitación é esencial para garantir que o produto quede exclusivamente na superficie que se pretende tratar, protexendo así tanto o medio ambiente como a saúde da poboación”, valoran.

El oídio y polillas de la vid

Por otra parte, las condiciones meteorológicas de esta semana también fueron muy favorables para el desarrollo del oídio, debido a la elevada humedad y a la menor luminosidad provocada por las nieblas y la nubosidad. No obstante, en las revisiones realizadas apenas se detectaron nuevos síntomas, limitados a un racimo aislado y a algunas plantas testigo. A partir del cierre del racimo, la sensibilidad de la uva frente al hongo disminuye, aunque los daños pueden seguir produciéndose hasta el inicio del pintado. Los modelos de predicción siguen indicando un riesgo medio-alto o alto, por el que la Diputación insiste en la necesidad de mantener la vigilancia, especialmente en las parcelas y variedades con antecedentes de daños por esta enfermedad.

En lo relativo a las polillas de la vid, se capturaron 35 machos de Eupoecilia ambiguella en una trampa en Sanxenxo. En todo caso, no se detectaron síntomas en las uvas ni daños larvarios, por lo que no se considera necesaria ninguna intervención.