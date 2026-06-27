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Diario de Arousa

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O Salnés

La comarca registró tres accidentes con motos implicadas

Redacción
27/06/2026 22:01
Uno de los accidentes de las últimas horas
Uno de los accidentes de las últimas horas
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O Salnés fue escenario hoy de hasta tres accidentes con motos implicadas. El primero fue de noche en la Avenida de Vilariño de Cambados, con un herido. 

El segundo, en la concentración motera de Ribadumia, en la EP-9305, entre un coche y una moto. 

El tercero ocurrió sobre las 20:30 de esta tarde en la Autovía do Salnés, a la altura del término municipal ribadumiense, con un conductor de moto herido con quemaduras por impacto, siempre según confirmaron fuentes participantes en los operativos de emergencias. 

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