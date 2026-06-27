Alrededor de mil motos se dan cita en Ribadumia en la XIV Concentración de Trasnos do Salnés

El evento se desarrolló con buen ambiente y epicentro en el entorno de la Carballeira | Mónica Ferreirós

Ribadumia fue escenario este fin de semana de la XIV Concentración de Motos de Trasnos do Salnés. La cita incluyó exhibiciones, rutas por el municipio, actuaciones musicales, entregas de premios y propuestas gastronómicas, entre otras iniciativas dirigidas a los aficionados al motor.

Desde el Concello y la organización valoraron que se dan cita en este evento alrededor de un millar de motos.

Durante dos jornadas

Este programa arrancó ya el viernes, con la presentación oficial por la mañana en la Casa Consistorial y apertura del recinto a las ocho de la tarde, en el entorno de la Carballeira de Ribadumia.

Este sábado fue el día grande, con almuerzo, música, rutas moteras, degustaciones, exhibiciones, entrega de trofeos y regalos, así como fiesta en el recinto para completar un fin de semana entre amantes de los vehículos de dos ruedas.