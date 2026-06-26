Ribadumia tendrá conexiones móviles más rápidas y mejor cobertura con redes 4G y 5G

Una usuaria de dispositivos móviles inteligentes, en imagen de archivo

Las operadoras Telefónica, Vodafone y Orange iniciarán en las próximas semanas el despliegue de los servicios de telefonía móvil de nueva generación (4G y 5G) en el municipio de Ribadumia, empleando las bandas de 800 y 700 Mhz respectivamente. Este proceso permitirá a los vecinos disponer de conexiones móviles más rápidas y con mejor cobertura, especialmente en interiores, explicaron desde el Concello.

El proceso de implantación se está realizando de forma paulatina por toda la geografía estatal. Para comprobar las localidades donde ya están activos estos servicios se puede acceder a este enlace.

Para garantizar la compatibilidad de la nueva tecnología con la Televisión Digital Terrestre (TDT), la entidad Llega700 será la encargada de gestionar posibles afectaciones en la recepción de la señal televisiva, ofreciendo asistencia gratuita a las personas usuarias que puedan verse afectadas.

El despliegue se enmarca en el establecido en el Real Decreto 579/2019, de 11 de octubre, a partir del cual se procedió a la liberación de las frecuencias entre 694 y 790Mhz —canales 49 al 60 de UHF— que hasta entonces se empleaban para la recepción de la TDT, proceso también conocido como Segundo Dividendo Digital. A partir de entonces, dichas frecuencias fueron asignadas a las operadoras de telefonía móvil para prestar sus servicios de nueva generación.

Llega700 presta una serie de servicios gratuitos que incluyen un procedimiento correctivo tras el encendido de las estaciones, por el que se encargará de atender sin coste a los usuarios a través de la gestión y resolución de posibles incidencias Para atender estos servicios se puede lamar al teléfono gratuito 900 833 999 o entrar en la página web www.llega700.es.