O Salnés firma un convenio de colaboración turística con el condado chino de Qingtian

Representantes de la Mancomunidade y del sector privado encabezaron una delegación en el país asiático Cedida

La Mancomunidad do Salnés ha firmado un convenio de colaboración turística con el condado de Qingtian, en la provincia china de Zhejiang, con el objetivo de fortalecer la promoción internacional del destino y establecer nuevas vías de cooperación entre ambas administraciones en materia de turismo, cultura e intercambio institucional. La firma tuvo lugar durante el viaje institucional emprendido por el organismo al país chino, durante el acto del Año de Intercambio Amistoso China-España 2026.

Durante la jornada, la Mancomunidad presentó ante las principales autoridades del Condado de Qingtian y un importante grupo de turoperadores, agencias de viaje y empresas especializadas en turismo internacional los principales recursos turísticos de O Salnés. Entre ellos, la Variante Espiritual del Camino de Santiago, la gastronomía o el patrimonio natural y cultural. Entre los productos que despertaron un mayor interés destacó Salnés Slow Business, una iniciativa que propone una nueva forma de viajar y trabajar.

Además del convenio institucional suscrito entre la Mancomunidade do Salnés y el Condado de Qingtian, los turoperadores participantes firmaron un Acuerdo Marco de Cooperación Estratégica para impulsar el intercambio de viajeros entre ambos destinos, desarrollar nuevos productos turísticos adaptados al mercado chino y al europeo, realizar acciones conjuntas de promoción y comercialización y establecer un canal permanente de colaboración entre las empresas turísticas de ambos territorios.

Uno de los aspectos que confiere una especial relevancia a esta alianza es la singularidad de Qingtian, considerada la principal cuna de la emigración china hacia Europa. El condado cuenta con una diáspora de más de 380.000 ciudadanos repartidos en alrededor de 140 países, de los cuales más de 120.000 residen en España.

Un mercado de futuro

“Queremos que O Salnés forme parte de los grandes destinos que el mercado chino identifique con experiencias auténticas, gastronomía, patrimonio, naturaleza y calidad”, señaló el presidente de la Mancomunidade, David Castro, que destacó la internacionalización como “una prioridad” para el sector. “Este acuerdo nos permitirá desarrollar acciones conjuntas de promoción, fortalecer las relaciones institucionales y generar nuevas oportunidades para el conjunto del sector turístico de nuestra comarca”, concluyó.

Por su parte, el gerente de la Mancomunidade, José Ramón García Guinarte, subrayó la importancia de China como un mercado que “será uno de los grandes protagonistas del turismo mundial durante las próximas décadas y O Salnés debe posicionarse desde ahora” y construir relaciones estables.

El acto estuvo presidido por el vicealcalde del Gobierno Popular del Condado de Qingtian, Liu Jian, además de otros representantes institucionales y empresariales de la diáspora china, mientras que la delegación de O Salnés estuvo encabezada por el presidente David Castro, acompañado por el gerente, Ramón Guinarte; el delegado de Turismo, José Aspérez; el alcalde de Meaño, Carlos Viéitez; el concejal de Turismo de Sanxenxo, Marcos Guisasola; el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal; y representantes del sector turístico de la comarca, con la participación de destacados turoperadores, entre ellos Inter­Rías, Qway Tours y Tee Travel.