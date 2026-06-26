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A Illa

Mar y la Cofradía de A Illa firman el convenio de 1,3 millones para regenerar bancos marisqueros

El rango de alcance de este proyecto superará los 1.400 metros cuadrados e implicará a 153 personas

Beni Yáñez
26/06/2026 20:49
La conselleira y el patrón mayor, en la firma del acuerdo, esta tarde
La conselleira y el patrón mayor, en la firma del acuerdo, esta tarde
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La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el patrón mayor de la Cofradía de A Illa, Juan José Rial, firmaron esta tarde uno de los convenios con mayor envergadura económica del plan para la recuperación de los bancos marisqueros tras el período de baja salinidad de comienzos de año, cuyo imponerte abarca un total de 1.357.655,20 euros.

La titular del departamento autonómico incidió en la importancia de este convenio para la recuperación de los bancos en A Illa. Actuará tanto en zonas de libre marisqueo como en zonas autorizadas, superando los 1.400 metros cuadrados, en los que se incluyen arenales como A Canteira, O Bao, Camaxe, Xestelas y As Aceñas, y donde, en su mayor parte, se realizarán labores de acondicionamiento y remoción del sustrato para la descompactación y oxigenación, para la posterior siembra de dos millones de unidades de almeja babosa. Además, se efectuará el traslado de ejemplares de almeja japónica a lugares previamente acondicionados.

Este plan abarcará también otras acciones, como el control y retirada manual del ocinebrellus, un caracol de mar depredador, y de restos de algas, que posteriormente serán utilizadas para fines hortícolas. Habrá además formación para el sector, diálogos sobre especies invasoras, primeros auxilios y competencias digitales. El convenio favorecerá a 153 mariscadoras que podrán ser remuneradas con hasta 700 euros mensuales en jornadas de trabajo de 4  horas, de regeneración y vigilancia.

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