A Illa renueva el alumbrado de A Franqueira y Agro Vello con luminarias led

Un operario trabaja sobre una farola, en imagen de archivo | Gonzalo Salgado

El Concello de A Illa de Arousa completó el suministro de 55 nuevas luminarias led en el margen izquierda de la carretera de A Franqueira y en calle Agro Vello. Se trata de una actuación financiada por la Unión Europea a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, gestionado por la Mancomunidade de O Salnés en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenera-tionEU).

Desde el gobierno local explicaron hoy que la intervención consistió en la sustitución de las antiguas luminarias de descarga convencional por equipos de nueva generación de tecnología led de alta eficiencia, con un presupuesto de 12.519,75 euros, IVA incluido. El suministro incluyó 19 luminarias de mayor potencia para vías principales, 23 luminarias para zonas de tráfico peatonal y 13 módulos de sustitución retrofit integrados en las carcasas existentes sin necesidad de modificar la infraestructura de soporte.

Todos los equipos cumplen las máximas exigencias técnicas, como temperatura de color, protección y regulación, “garantizando un ahorro energético significativo y la reducción de la contaminación lumínica”, afirman desde el Concello.

Sostenibilidad

El alcalde, Luis Arosa, valoró este viernes que “esta actuación é un exemplo claro de como os fondos europeos chegan directamente a mellorar a vida cotiá dos veciños e veciñas de A Illa de Arousa”. “Grazas ao Plan de Sostibilidade Turística en Destinos e á Mancomunidade do Salnés, renovamos o alumeado dunha zona que o precisaba, substituíndo tecnoloxía obsoleta por luminarias led que consumen moita menos enerxía, contaminan menos o ceo nocturno e dan unha luz de maior calidade para quen camiña ou conduce por esa zona”. “Este é un paso máis nun camiño no que cada investimento conta: menos gasto enerxético para as arcas municipais, mellor iluminación para a cidadanía” y más sostenibilidad.