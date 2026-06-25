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Meis

Meis innova con una Festa da Xuventude para animar la previa de San Benito y los Callos

Redacción
25/06/2026 19:06
La presentación del programa, hoy en O Escudeiro |
La presentación del programa, hoy en O Escudeiro |
| Gonzalo Salgado
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El Concello de Meis presentó hoy las celebraciones de San Benito y la Festa dos Callos, que alcanza su XXXIV edición. Algunas de las novedades son la realización de la primera Festa da Xuventude y el adelanto del horario de la verbena el día de la cita gastronómica.

El programa fue desgranado este jueves por la alcaldesa, Marta Giráldez. Comenzará este sábado 27 con el IV Torneo Interparroquial y, desde las 21 horas, esa I Festa da Xuventude, con DJs y charanga Alambique, en la Avenida Médico Paz García, promovida por el Bar-Cafetería Impacto.

El sábado 4 será la Feira Labrega, el día 8 habrá torneo de ajedrez, el 9 Festa Infantil y actuaciones como la de Bruno Canario y el viernes 10 showcooking de los callos y verbena con Marbella y DJ Paco Vulkano.

El sábado 11, San Benito y San Cristóbal, habrá misa, pasacalles, sesión vermú y también procesión y bendición de vehículos, con verbena con Miramar y La Banda de Ayer.

El domingo 12, la Festa dos Callos arrancará a las 11:30, —a 12 euros por persona y regalo de taza y cazuela—, con salida previa de la prueba de BTT desde las 9 horas. La verbena, con Capitol, se podrá disfrutar antes, desde las 20 horas.

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