Declaran el ‘Mexillón e Berberecho” fiesta de interés turístico nacional

Comensales durante la degustación de la edición del verano pasado | Gonzalo Salgado

El Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, acaba de resolver favorablemente declarar la ‘Festa do Mexillón e o Berberecho de Vilanova de Arousa’, como Fiesta de interés turístico nacional, un reconocimiento que “pone en valor su arraigo social, su trayectoria histórica, su singularidad y su contribución a la promoción turística, cultural y gastronómica de España”, valoraron hoy desde el departamento estatal.

La declaración reconoce una celebración que, desde su creación en 1994, “ha experimentado una evolución constante hasta convertirse en una de las principales citas gastronómicas de Galicia y en un destacado escaparate de los productos del mar vinculados a la Ría de Arousa”.

El Ministerio destaca que, celebrada cada año durante el segundo fin de semana de agosto, la ‘Festa do Mexillón e o Berberecho’ “reúne a miles de visitantes atraídos por una programación que combina la exaltación gastronómica con actividades culturales, musicales, deportivas y de divulgación del patrimonio marinero. En su última edición congregó a más de 15.000 asistentes y superó los 5.000 comensales en la carpa gastronómica”, “consolidando su capacidad de atracción turística y su repercusión más allá del ámbito autonómico”.

Nuevo reto

El alcalde, Gonzalo Durán, celebró este jueves esta consecución, indicando que “supone que va a ser promocionada mucho más, a nivel de todo el Estado”, lo que, espera, “redunde en la mejoría del turismo y economía local de Vilanova”.

Avanzó, además, que tras conseguir primero la declaración de la cita como de interés turístico autonómico y ahora nacional, Vilanova de Arousa buscará a más largo plazo intentar su declaración como evento de interés turístico internacional.

Por su parte, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, valoró especialmente la vinculación de esta fiesta con la identidad y la historia de Vilanova un municipio “estrechamente ligado al mar y a la actividad pesquera, marisquera y bateeira”, indican desde el departamento estatal. “La celebración constituye un homenaje al trabajo de generaciones de profesionales del sector y contribuye a la difusión de dos de los productos más representativos de la gastronomía gallega: el mejillón y el berberecho”.

Fueron valorados aspectos como la continuidad, tradición, procesión marítima, recursos turísticos, gastronómicos y su capacidad de movilización.

Con esta distinción, Galicia cuenta ya con trece Fiestas de interés turístico nacional y catorce fiestas de interés turístico internacional.