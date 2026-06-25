A Illa intenta una segunda licitación del tren turístico y no encuentra socorristas

Entorno del arenal, en una imagen de archivo | D. A.

El Concello de A Illa abre una segunda licitación para intentar contratar el servicio de tren turístico circular, después de que el primer concurso quedase desierto. Además, saca a licitación también el servicio de socorrismo en la playa de Area da Secada, “ante a posibilidade de atopar profesionais”.

Así lo explica el alcalde, Luis Arosa, que mantiene la idea de poder poner en marcha el tren turístico este verano. “Quen se presentou, presentou mal a documentación”, de ahí que tuviese que declararse desierto el primer concurso. No obstante, confían en que en el segundo procedimiento se pueda cerrar ya la adjudicación.

En Area da Secada

En cuanto al servicio de socorrismo, explica el regidor que el Concello “saca a concurso público a contratación dunha empresa especializada para prestar o servizo de salvamento e socorrismo” en Area da Secada. Será la única playa isleña con socorristas este año. “A decisión responde á imposibilidade real de cubrir estas prazas directamente. A escaseza de socorristas titulados é un problema xeneralizado en toda Galicia que este ano impediu garantir o servizo por outra vía”. El servicio será por dos meses, por 26.508,38 euros IVA incluido.