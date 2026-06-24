‘O Son de Vilanova’, ‘Bivalvos Fest’ y el ‘Vilablues’ completarán las opciones musicales de las ‘Sonatas de Verán’

Durán y Tourís en la presentación del programa | cedida

El Concello de Vilanova valoró hoy la presentación del ciclo ‘Sonatas de Verán 2026’, la agenda cultural, musical, teatral, deportiva y festiva que llenará de actividad el municipio durante los meses de julio, agosto y septiembre. La iniciativa reúne decenas de propuestas dirigidas a todos los públicos, “consolidando una oferta de ocio y cultura que combina tradición, participación vecinal con grandes eventos que ya destacan a nivel nacional”, señalan.

Entre las citas más destacadas ya avanzadas esta semana figuran la romería de los años 80 ‘O Son de Vilanova Fest’, el 4 de julio, con la que arranca el programa. “Una propuesta que volverá a convertir el municipio en un punto de encuentro para los amantes de la música y del ambiente de finales de siglo”. También sobresale la quinta edición de ‘Festivalle’, del 6 al 10 de julio, que acercará al público diferentes propuestas escénicas relacionadas con Valle-Inclán, reforzando la apuesta municipal por las artes escénicas y una de sus figuras más ilustre.

El cartel incluye además el ‘Bivalvos Fest’ el 25 de julio, una cita destacado en el calendario con DJ de nivel nacional, así como el concierto de Montserrat Martí Caballé, hija de la legendaria soprano, el 23 de agosto. El ‘Vilablues’ volverá un año más, el 28 y 29 de agosto, con un evento que reunirá a destacados artistas del género. Otra de las protagonistas será la gastronomía con uno de los grandes atractivos de la agenda. Del 7 al 9 de agosto será la la XXXII Festa Gastronómica do Mexillón e do Berberecho, que cuenta con el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico de Galicia. Esta edición contará con las actuaciones de la orquesta Panorama, Treixadura y Roi Casal, entre otras. Por último, las fiestas patronales de San Cipriano se celebrarán el 16 de septiembre con la orquesta Marbella.

El alcalde, Gonzalo Durán, augura un buen verano, teniendo en cuenta el comportamiento turístico de los últimos meses, con la primavera “mejor de la historia del municipio en cuanto a la llegada de visitantes” y un “50% por encima” de las cifras de otros años.