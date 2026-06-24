Inician el proceso expropiatorio para adquirir el suelo en Testos

El Concello analizará los usos de más antiguas viviendas en el CEIP Torre, que podrían albergar una sede temporal para el Baloncesto Dorna en tanto no se complete la zona deportiva | Gonzalo Salgado

El Concello de A Illa inicia el procedimiento expropiatorio para poder adquirir alrededor de 44.000 metros cuadrados de terrenos en la zona de Testos, donde se prevé habilitar una zona deportiva que incluirá el esperado pabellón. Así lo confirmó esta semana el alcalde, Luis Arosa, que indica que la decisión se toma tras intentar “durante case 25 anos”, en múltiples operaciones, negociar compra-ventas con propietarios de estas parcelas, sin haber conseguido acuerdos. De hecho, refiere que, actualmente, el Ayuntamiento tan solo es titular de la parcela comprada en 2024 al Plan Nacional Sobre Drogas de 511 metros cuadrados, por 10.300 euros, un antiguo bien vinculado en su día con Marcial Dorado.

Arosa lamentó no haber conseguido más acuerdos durante todos estos intentos, incluidas las operaciones negociadas en los últimos años sobre suelo que, además, ya tiene la calificación para uso deportivo, “desde a aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM)”, en el año 2002.

“Tentouse por vía negociada, pero nada, non foi posible”, por lo que el Concello reservó ya en los presupuestos de esta año 2026 una inversión de unos 816.715,70 euros para la adquisición de terrenos en esta futura área deportiva. Son 43 fincas que sumarán cerca de esos 44.000 metros cuadrados necesarios para sacar adelante el proyecto, en el que se prevé también la construcción del citado pabellón municipal de deportes.

De forma provisional

La idea es que en esa futura zona deportiva pueden tener sedes o espacios los diferentes clubs y entidades deportivas de la localidad. No obstante, el gobierno local baraja opciones temporales para atender las demandas de algunos de estos clubs, en tanto no se concrete la ejecución de este gran proyecto.

Ahí entran en juego, por ejemplo, las antiguas viviendas de maestros en el recinto del colegio Torre-Illa. El Concello obra desde hace meses en la rehabilitación de parte de ellas, las primeras cuatro, para crear allí el comedor escolar y otros usos para la institución educativa.

Tras casi dos décadas de intento de negociación, A Illa solo dispone del terreno comprado al Plan Nacional Sobre Drogas

No obstante, este mismo mes de junio el Concello recibió la luz verde de la Xunta de Galicia para el cambio de uso del resto de viviendas sobre las que no se ha actuado todavía y quedaban por desafectar: la 5, 6, 7 y 8.

Ahora, explica Luis Arosa, se hablará con la comunidad educativa y otros agentes para consensuar qué usos proyectar en estos inmuebles, si bien uno de los que se baraja es poder adecentar un espacio que, de facto, ya utiliza el Club Baloncesto Dorna, a modo de almacén.

Una vez se concrete qué se quiere hacer en cada una de estas cuatro antiguas viviendas, se podría incluir la rehabilitación y preparación de uno de los espacios para dar servicio como sede provisional al Dorna de Baloncesto, al menos hasta que no se complete la creación de la infraestructura deportiva en Testos. Es una opción que está sobre la mesa y que habrá que estudiar con los colectivos, indica el regidor socialista.

“Estas instalacións levaban anos sen uso e agora poderán poñerse ao servizo do alumnado”, valoraba el regidor tras conocer la desafectación de este nuevo lote de antiguas casas de profesores. “Seguiremos traballando para ampliar os espazos e os servizos que os nosos veciños e veciñas merecen”.

El expediente había sido iniciado por el propio Ayuntamiento, con la aprobación del Consello Escolar y con inspección educativa y de la unidad técnica de la Dirección Territorial, que “certificou que as vivendas forman parte da edificación complementaria do colexio e que o seu estado aconsella a reconversión para uso educativo”.

La obra en marcha

En las viviendas que habían sido desafectadas previamente y sobre las que sobra desde el pasado mes de mayo se contempla como uno de los usos más destacados el del comedor escolar, con la intención de poder ser utilizado ya el próximo curso académico, en un servicio que gestiona la ANPA.

La contratación de la obra se había cerrado finalmente en favor de Edifica Plus, después de dos licitaciones abiertas que quedaron desiertas. El presupuesto es de unos 150.000 euros.

Además de la creación del comedor escolar, se prevé acometer instalaciones de apoyo como una cocina, un almacén y nuevos aseos accesibles. Estas futuras dependencias también permitirán que la ANPA y la comunidad educativa dispongan de un espacio adecuado para reuniones, proyectos y otros usos complementarios.