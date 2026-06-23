Son do Mar y Sachaso Rock acuerdan descuentos para nacidos y empadronados en Meaño

Una edición anterior del festival | D. A.

La promotora Son do Mar Music, organizadora de los festivales Son do Mar Festival y Sachaso Rock, entre otros, ha alcanzado acuerdo con el Concello y el alcalde de Meaño, Carlos Viéitez, para que los empadronados en el municipio o los nacidos en él disfruten de descuentos en las entradas.

Las condiciones para acceder a estas ventajas acordadas con el Ayuntamiento son las siguientes: Los niños y menores hasta 17 años tendrán entrada gratuita; de 18 años hasta los 30 años, tendrán un descuento de un 50% en cada entrada; mientras que los desempleados tendrán entrada gratuita, independientemente de su edad.

Explican que el próximo sábado 27 de junio, desde las 10:30 hasta las 12:30 de la mañana, se pondrá una taquilla física en la oficina de información turística de Meaño, situada en la Praza Nova de Dena, donde está el famoso corazón. “Para acceder a estas ventaxas ai que presentar o DNI”, original, “e os desempregados a tarxeta oficial en vigor do Sepe, donde conste a súa situación laboral”.

“As entradas son nominativas”, se comprobarán en el acceso al recinto y son intransferibles. Solo se podrá adquirir un pase por persona, señala la organización