Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meaño

Son do Mar y Sachaso Rock acuerdan descuentos para nacidos y empadronados en Meaño

Redacción
23/06/2026 19:58
Una edición anterior del festival
| D. A.
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La promotora Son do Mar Music, organizadora de los festivales Son do Mar Festival y Sachaso Rock, entre otros, ha alcanzado acuerdo con el Concello y el alcalde de Meaño, Carlos Viéitez, para que los empadronados en el municipio o los nacidos en él disfruten de descuentos en las entradas. 

Las condiciones para acceder a estas ventajas acordadas con el Ayuntamiento son las siguientes: Los niños y menores hasta 17 años tendrán entrada gratuita; de 18 años hasta los 30 años, tendrán un descuento de un 50% en cada entrada; mientras que los desempleados tendrán entrada gratuita, independientemente de su edad. 

Explican que el próximo sábado 27 de junio, desde las 10:30 hasta las 12:30 de la mañana, se pondrá una taquilla física en la oficina de información turística de Meaño, situada en la Praza Nova de Dena, donde está el famoso corazón. “Para acceder a estas ventaxas ai que presentar o DNI”, original, “e os desempregados a tarxeta oficial en vigor do Sepe, donde conste a súa situación laboral”. 

“As entradas son nominativas”, se comprobarán en el acceso al recinto y son intransferibles. Solo se podrá adquirir un pase por persona, señala la organización

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620