Sabia Vella valora un antiguo hotel para su residencia cooperativa y busca más socios

José Conde, presidente del colectivo asociativo | D. A.

La Asociación de Jubilados y Pensionistas Sabia Vella anunció hoy que ya tienen en el punto de mira un inmueble que podría convertirse en la futura residencia cooperativa para mayores que persiguen. No obstante, desde el colectivo que preside José Conde buscan todavía a más socios, ya que hasta el momento solo han alcanzado la mitad de los sesenta que, como mínimo, harían viable la iniciativa, siempre según sus cálculos.

“Varios miembros de la directiva”, explican, “en fechas recientes han visitado un inmueble situado en la autovía de O Salnes, ubicado detrás de la estación de servicio Galp, que en su día funcionó como hotel con el nombre de Vialmar, un inmueble con 4.000 metros cuadrados construidos y 5.000 metros cuadrados de terreno adjuntos, que bien podría servir para después de remodelar, funcionar como residencia de mayores y centro de día”, afirman en un comunciado.

Recuerdan que pueden formar parte de esta cooperativa “todas aquellas personas jubiladas o pensionistas” que lo deseen. Esta cooperativa “se constituirá lo antes posible para comenzar los trámites de compra y remodelación del inmueble indicado, siempre bajo la dirección y acompañamiento de los técnicos necesarios”.

Sumarse a la iniciativa “no conlleva desembolso económico importante”, sostienen, “no más que el costo de la notaría y la minuta de algún técnico, no abonando cantidad alguna hasta que los interesados hagan uso de la residencia y servicios varios”. “A partir de ese momento abonaremos una cantidad compatible con las pensiones mínimas que tenemos la mayoría de jubilados de la comarca del Salnes”. Los interesados pueden contactarlos en el 672 266 435.