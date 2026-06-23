Mar de Santiago inicia un taller de empleo en hostelería con 454.000 euros de inversión

La presentación de la acción, hoy, en Vista Real | cedida

Vilanova de Arousa continúa impulsando la formación para el empleo con la puesta en marcha del “Obradoiro de empleo en hostelería Mar de Santiago”.

La iniciativa formativa, que ya se desarrolla en las instalaciones del Centro de Desarrollo Local en el Pazo de Vista Real, permitirá mejorar la cualificación profesional del alumnado participante con un programa de formación teórico-práctico especializado en cocina y restaurante.

El acto de inauguración que se celebró esta mañana sirvió para realizar una presentación y visita institucional a las instalaciones y conocer de primera mano a los participantes, los espacios formativos y los recursos puestos a disposición del equipo docente y el alumnado.

Alumnado

Esta formación acoge la veinte alumnos, diez de cocina y otros tantos de sala, desde el 16 de junio hasta el 15 de marzo del 2027. La inversión de la Xunta es de 454.552 euros.

Este encuentro contó con presencia del delegado territorial en Pontevedra, Pablo Fernández; del alcalde, Gonzalo Durán y el diputado provincial y concejal, Javier Tourís, que estuvieron acompañados por el profesorado y la directora del taller, Beatriz Regueira.