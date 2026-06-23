La Carreira de Leo organiza un verano de quedadas running por diferentes puntos de la comarca
La Carreira de Leo, una acción solidaria celebrada en Meis, reeditará este año las ‘Quedadas de Leo, “unha serie de encontros que teñen un dobre obxectivo: seguir facendo comunidade entre corredores e corredoras e dar visibilidade á nosa carreira e ás causas coas que colaboramos”.
Así lo explicaron hoy desde la organización, que, además, indicó que esta acción pretende también “ser unha comunidade runner construída con moito cariño grazas á colaboración de clubs, grupos e amizades que comparten unha mesma forma de entender o deporte: correr para sumar”.
También desvelaron las entidades con las que colaborarán en esta edición. “Este ano queremos poñer o foco en dúas enfermidades raras a través da nosa colaboración coa @asociacionctnnb1 e coa @asgpoh (Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva)”. “Detrás destes nomes hai familias, nenos e nenas que conviven cada día con realidades pouco coñecidas e que precisan do apoio e da visibilidade de toda a sociedade”.
Quedadas
“As quedadas tamén servirán para levar o espírito da Carreira de Leo a diferentes puntos da comarca e da provincia, achegando o proxecto a novos corredores e corredoras que queiran coñecelo e formar parte del”, afirman. Las fechas y citas de estas quedadas serán el 28 de junio en Portonovo, con Brunch Run Club; el 18 de julio, en O Mosteiro con Adestra con Pablo; el 6 de agosto con el Club Atletismo Cambados y el 17 de septiembre con la Sociedade Gimnástica de Pontevedra & Miler Vintage Running Club.