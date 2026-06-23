Indemnizan a un criadero de O Salnés con 15.000 euros por el robo de dos perros cuando eran cachoros

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

Un criadero de animales de la comarca de O Salnés recibirá una indemnización de 15.000 euros por “daños y prejuicios” por el robo de dos cachorros American Bully que, finalmente, fueron recuperados. Los denunciantes alegaban que el haber separado a los perros de sus madres durante los primeros meses de vida “les ha hecho perder por completo su valor para exposición y venta” al no poder ser “entrenados de manera adecuada, llevándoles a perder su pauta alimenticia y educacional”. El dueño, de hecho, pedía inicialmente una indemnización de 100.000 euros, a tenor del precio que pueden alcanzar estos animales en el mercado, dado su árbol genealógico y genético.

Cabe señalar que los autores, un hombre y una mujer, ya fueron condenados con anterioridad a sendas penas de un año y seis meses de prisión. En este caso, se oponían a toda indemnización al asegurar que, si bien los perros de ese pedigrí pueden llegar a “precios superiores a los 100.000 euros, no significa que todos se vendas por esas cantidades”. Además, señalaban en el juicio que el denunciante “no ha aportado prueba objetiva alguna que acredita la realidad y entidad de los daños valorables económicamente causados al propietario”.

Pese a ello, la Audiencia Provincial falló que pese a que los dos perros fueron devueltos a su dueño, “resulta evidente” que su estancia fuera del criadero, con la inherente falta de atención, alimentos o cuidados “tuvo que afectarles en todos los sentidos, incluso en su valor de mercado”. Sin embargo, señala el fallo que “en modo alguno se justifica la pérdida total de su valor” dado el pedigrí y estado de los perros y limitó la indemnización a 15.000 euros.