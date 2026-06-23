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Vilanova

El juzgado tumba un recurso de Durán y ordena continuar el caso por supuestas calumnias

La jueza apunta que la testifical “no ha confirmado la versión” del alcalde denunciado por la líder socialista

Beni Yáñez
23/06/2026 19:37
El regidor saluda a la prensa a su llegada a los juzgados para su toma de declaración por esta querella, el verano pasado
El regidor saluda a la prensa a su llegada a los juzgados para su toma de declaración por esta querella, el verano pasado
| Mónica Ferreirós
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El Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instruccion Plaza 1 de Vilagarcía desestimó hace tan solo unos días un recurso presentado por la defensa del alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, en el caso de la querella de la líder socialista, María José Vales, contra él por supuestas calumnias.

La representación del regidor interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación que, si bien admitido a trámite, fue finalmente desestimado. En él, se oponía a la continuación del procedimiento que, previsiblemente, acabará en juicio.

Consideraba la defensa del primer edil que “no existen indicios de delito” para mantener la causa abierta. No obstante, la magistrada-jueza titular de esta Plaza 1 argumenta que no se puede concluir que “a la vista de lo instruido y las diligencias practicadas”, “no revista naturaleza penal o carácter delictivo”. Más, “si se tiene en cuenta, por otro lado, que la testifical que se propuso con la finalidad de corroborar el relato del querellado, no ha confirmado la versión de éste”.

El auto no es firme, cabe recurso contra él y se circunscribe en los actos habituales concluida la instrucción. La otra parte solicita la apertura de juicio oral por las acusaciones de Durán contra Vales durante la campaña de las municipales, en la que sostuvo que tenía causa abierta por irregularidades durante su época como patrona mayor.

María José Vales, en una sesión plenaria

Vales pide dos años y medio de cárcel para Durán y 30.000 euros por injurias y calumnias

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