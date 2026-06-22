O Salnés vuelve a poner el foco en China para reforzar el turismo durante todo el año

El pesidente David Castro con el embajador Yao Jing y el presidente de la Federación de Comercio Shengli, Chen Pen Cedida

El mercado chino —perfil de turista clave y estratégico, caracterizado por viajar mayoritariamente fuera de la temporada alta— lleva siendo años uno de los objetivos principales para la Mancomunidade do Salnés para reforzar la desestacionalización y avanzar cara a un turismo los 365 días del año. Con esa imagen en mente, una delegación comarcal iniciará el miércoles 24 un viaje al país asiático acompañada por los principales touroperadores de O Salnés y representantes del Clúster Turismo de Galicia, reforzando así la colaboración público-privada con una amplia agenda de trabajo centrada en la cooperación turística, el intercambio institucional y el fortalecimiento de las relaciones ya existentes entre O Salnés y el mercado chino.

El viaje cuenta con financiación parcial del Gobierno de China, dentro de sus acciones de promoción del país y, desde la Mancomunidade, lo ven como una oportunidad de avanzar en la desestacionalización turística mediante la consolidación de un mercado emisor con gran potencial a través del país asiático. La comarca trabaja desde hace años su presencia en este mercado a través de grandes touroperadores chinos, que ya conocen y comercializan el destino. Esta nueva misión busca cuidar esa relación, mantener los canales de cooperación abiertos y seguir generando oportunidades para que el turismo chino continúe contribuyendo a diversificar la llegada de visitantes fuera de los meses de mayor concentración turística.

La agenda institucional incluirá encuentros de trabajo con autoridades y representantes del ámbito turístico y cultural en diferentes puntos de la provincia de Zhejiang, entre ellos Qingtian, Lishui y Hangzhou. Entre los actos previstos destacan reuniones oficiales con representantes, foros de cooperación turística y cultural, encuentros técnicos con entidades vinculadas a la comunidad china en el exterior y reuniones de balance orientadas a identificar nuevas posibilidades de colaboración.

Diseño de nuevas rutas

La misión permitirá también a los touroperadores de O Salnés conocer de primera mano el territorio chino y sus recursos turístico. En este sentido, la Mancomunidade do Salnés considera que el viaje no solo servirá para reforzar la promoción de la comarca en China, sino también para abrir la puerta, por parte del sector privado, al diseño de nuevas rutas, experiencias y productos turísticos que favorezcan un intercambio real de visitantes entre ambos territorios.

Así, a nivel promocional la comarca acudirá a esta misión con una oferta turística basada en la autenticidad, la calidad y la diversidad del destino: el vino albariño, la gastronomía vinculada al mar, las rías, las villas históricas, el Camino de Santiago, el patrimonio cultural, la naturaleza y la hospitalidad de la comarca.

Así pues, el presidente de la Mancomunidade, David Castro, destacó que este viaje “no es una acción aislada, sino un paso más” para “avanzar en la desestacionalización, abrir nuevas oportunidades para nuestros touroperadores y consolidar a O Salnés como un destino internacional de calidad”. Una nueva acción promocional pensada en reforzar lazos con un mercado todavía emergente, pero con la intención de convertirse en clave para que la comarca sea receptora de turismo internacional los 365 días al año y fortalecer un sector clave para la economía local.