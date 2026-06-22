La pasarela de Rego do Alcalde entra formalmente en servicio

Una vista de la nueva estructura | cedida

Un grupo de técnicos del Ayuntamiento de Vilanova dirigidos por el alcalde, Gonzalo Durán, y la concejala de Urbanismo Nuria Morgade junto a la empresa responsable del montaje de la pasarela y el acondicionamiento de la senda peatonal, estuvieron comprobando el estado de la actuación para poder ser recepcionada por el Concello y declararla oficialmente como transitable.

Con estas últimas comprobaciones, se asegura que la obra cumple todo el establecido en el proyecto y en los planos.

El regidor destacó que la senda y la pasarela eran las actuaciones pendientes para completar la continuidad de la variante litoral del Camiño Portugués-Ruta Padre Sarmiento entre O Grove y Carril. “Era el que faltaba para darle continuidad al recorrido”, señaló. Mostró también su satisfacción por el uso que ya está teniendo la infraestructura. “La gente ya puede disfrutarla, tanto nuestros vecinos como los visitantes, peregrinos o turistas”, indicó.

Finalmente, valoró el "gran trabajo" que se hizo para sacar adelante este proyecto y subrayó que la jornada de hoy marca su conclusión definitiva. “Por fin está terminada. Fueron muchos años de trabajo y hoy celebramos el último acto administrativo, la firma de la recepción de la obra”, concluyó el primer edil.