El curso de verano sobre Valle-Inclán, homologado por el Centro de Formación y Recursos del Profesorado

Será en la iglesia de A Pastoriza de Vilanova | cedida

El curso de verano realizado durante el Festival de Teatro FestiValle estará homologado por primera vez con veinte horas por el Centro de Formación y Recursos del Profesorado de la Xunta de Galicia. Así lo anunciaron hoy desde la organización, desde donde añaden que las personas interesadas ya pueden inscribirse en esta cita gratuita que tendrá lugar del 7 al 10 de julio en la iglesia de A Pastoriza en Vilanova. Pueden hacerlo a través del formulario cuyo enlace aparece en la página web de la Asociación de Amigos de Valle-Inclán.

En esta V edición del FestiValle el curso de verano tiene como lema ‘Valle-Inclán en las aulas’ y está especialmente dirigido al profesorado de Secundaria y Bachillerato. Los asistentes obtendrán una certificación de veinte horas, incluidas cinco no presenciales, avaladas con una asistencia al 85% de las actividades del programa y con el diseño de una actividad interdisciplinar o situación de aprendizaje relacionada con la vida u obra de Valle-Inclán para cualquier materia de ESO o Bachillerato.

Programa del curso

El curso se celebrará de 10 a 13 horas en la citada iglesia de A Pastoriza. Comenzará el martes con una jornada en torno a las experiencias docentes que han llevado a Valle-Inclán a las aulas y la capacidad de adaptación de su obra y su vida al ámbito educativo. Esta cita se cerrará con una visita guiada por la Casa Museo Valle-Inclán.

El miércoles la temática girará en torno a la celebración del centenario de la publicación de ‘Tirano Banderas’. El día 9, la mañana analizará las geografías literarias que se ven reflejadas en la obra de Valle-Inclán y la relación del autor con los medios de comunicación. La cita didáctica finalizará con una recorrido literario por la Vilanova de Valle-Inclán.

El viernes se clausurará el curso con dos sesiones sobre las raíces de la obra valleinclaniana: Vilanova y Pontevedra, así como otra en torno a las influencia de Shakespeare en su teatro.

El FestiValle

El curso de verano, homologado para la formación del profesorado pero dirigido también a cualquier persona interesada en su obra y su figura, con acceso libre, completa la propuesta de la V edición del FestiValle, que comenzará el lunes 6 a las 20 horas con la representación de ‘La cabeza del Bautista’, a cargo de la compañía Tribueñe, la misma que interpretará el martes ‘Bodas de Sangre’, de Federico García Lorca. La cita teatral continuará el miércoles con ‘Noche’, de Alejandro Sawa a cargo de la compañía Micomicón.

Las entradas para estos tres títulos que se representarán en el auditorio a las 20 horas están a la venta a través de la web ataquilla.com.

Proyección y recital

La programación del FestiValle en este recinto se cerrará el jueves 9 de julio con la proyección de ‘Tirano Banderas’, con motivo de la celebración del centenario de la publicación de esta obra. Se proyectará el filme de 1993 dirigido por José Luis García Sánchez, e interpretado por Ana Belén, que el pasado día 5 recibió el Premio Mari Gaila de la Asociación de Amigos de Valle-Inclán por este papel. Además, en la película aparecen Gian María Volonté, Fernando Guillén, Juan Diego y Javier Gurruchaga. Esta cita es de acceso libre hasta completar aforo.

La programación de la quinta edición del FestiValle contará además con un actividades paralelas como el novedoso recitativo ‘Claves líricas’, que tendrá lugar el miércoles a las 13:30 horas en los jardines de la Casa Museo y correrá a cargo de Manuel Franco.

El Festival de Teatro Festivalle llega a la quinta edición gracias al respaldo y apoyo de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, el Ayuntamiento de Vilanova de Arousa, la Dirección Xeral de Turismo de la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra.