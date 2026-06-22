A Illa culmina una semana de transición en la zona azul y espera su tren circular en julio

Los nuevos parquímetros en Area da Secada | Mónica Ferreirós

El Concello de A Illa terminó hoy una “semana de transición” en la aplicación de la nueva zona azul en Area da Secada. Durante estos días, se realizaron acciones informativas más que sanciones, para permitir a los conductores una primera toma de contacto con estas nuevas medidas de movilidad. De ahora en adelante, se sancionará ya a todos aquellos vehículos que incumplan las normas de estacionamiento.

Así lo explicó este lunes el alcalde, Luis Arosa, que indica además que el servicio de tren turístico en ruta circular, que también servirá como transporte alternativo a zonas de playa y de interés turístico este verano, se encuentra todavía en fase de licitación. En todo caso, es intención del gobierno local poder disponer de él para el mes de julio, siempre a la espera de los obligados tiempos de tramitación administrativa.

A mayores, hoy se divulgó en redes con bastante repercusión el vídeo de un conductor indignado por haber recibido una sanción de tráfico al circular sin autorización dentro de la zona residencial.

El conductor crítico afirma en este vídeo que, como medida de protesta, se dedicará a dar vueltas por el cruce de los semáforos de A Pantrigueira, una de las carreteras más utilizadas para ir hacia el puente de A Illa, para hacer más denso el tráfico y como protesta por lo que considera decisiones injustas sobre movilidad en el ayuntamiento insular.