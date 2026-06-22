Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa / Vilanova

A Illa culmina una semana de transición en la zona azul y espera su tren circular en julio

Un conductor multado en la zona residencial anuncia una protesta dando vueltas en coche en A Pantrigueira

B. Y. O Salnés
22/06/2026 22:00
Los nuevos parquímetros en Area da Secada
Los nuevos parquímetros en Area da Secada
| Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de A Illa terminó hoy una “semana de transición” en la aplicación de la nueva zona azul en Area da Secada. Durante estos días, se realizaron acciones informativas más que sanciones, para permitir a los conductores una primera toma de contacto con estas nuevas medidas de movilidad. De ahora en adelante, se sancionará ya a todos aquellos vehículos que incumplan las normas de estacionamiento.

Así lo explicó este lunes el alcalde, Luis Arosa, que indica además que el servicio de tren turístico en ruta circular, que también servirá como transporte alternativo a zonas de playa y de interés turístico este verano, se encuentra todavía en fase de licitación. En todo caso, es intención del gobierno local poder disponer de él para el mes de julio, siempre a la espera de los obligados tiempos de tramitación administrativa.

A mayores, hoy se divulgó en redes con bastante repercusión el vídeo de un conductor indignado por haber recibido una sanción de tráfico al circular sin autorización dentro de la zona residencial.

El conductor crítico afirma en este vídeo que, como medida de protesta, se dedicará a dar vueltas por el cruce de los semáforos de A Pantrigueira, una de las carreteras más utilizadas para ir hacia el puente de A Illa,  para hacer más denso el tráfico y como protesta por lo que considera decisiones injustas sobre movilidad en el ayuntamiento insular.

El alcalde, Luis Arosa, inauguró ayer la puesta en marcha de esta normativa

A Illa implanta la zona azul en Area da Secada: estos son los horarios y tarifas

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620