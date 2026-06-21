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O Salnés

O Areeiro alerta del alto riesgo por mildiu ante la ola de calor de estos días

A. Louro
21/06/2026 21:23
Síntomas de la proliferación del hongo detectados esta semana
Síntomas de la proliferación del hongo, en una imagen de archivo
Cedida
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El personal técnico de O Areeiro alertó ayer en un nuevo aviso fitosanitario sobre el alto riesgo por mildiu en las viñas debido a la ola de calor que llegará estos días a la provincia. “As temperaturas altas, mesmo extremas, tanto diúrnas como nocturnas, os ceos non de todo limpos, as néboas e as treboadas, e mesmo se unicamente se dá a combinación de temperaturas nocturnas altas e humidade, favorecerán este patóxeno agás se se ve moi desvitalizado polas temperaturas extremas do día”, alertan desde la Diputación, que recomienda mantener la viña protegida y vigilada para detectar la potencial aparición de nuevos síntomas.

Además, el aviso fitosanitario advierte también sobre el oídio, ya que las temperaturas de la semana pasada fueron “insuficientes” para frenarlo”.

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