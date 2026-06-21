O Areeiro alerta del alto riesgo por mildiu ante la ola de calor de estos días

Síntomas de la proliferación del hongo, en una imagen de archivo Cedida

El personal técnico de O Areeiro alertó ayer en un nuevo aviso fitosanitario sobre el alto riesgo por mildiu en las viñas debido a la ola de calor que llegará estos días a la provincia. “As temperaturas altas, mesmo extremas, tanto diúrnas como nocturnas, os ceos non de todo limpos, as néboas e as treboadas, e mesmo se unicamente se dá a combinación de temperaturas nocturnas altas e humidade, favorecerán este patóxeno agás se se ve moi desvitalizado polas temperaturas extremas do día”, alertan desde la Diputación, que recomienda mantener la viña protegida y vigilada para detectar la potencial aparición de nuevos síntomas.

Además, el aviso fitosanitario advierte también sobre el oídio, ya que las temperaturas de la semana pasada fueron “insuficientes” para frenarlo”.