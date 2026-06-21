La vivienda supone una “carga pesada” para casi 30.000 familias de O Salnés

Anuncios de pisos en alquiler en una inmobiliaria de Vilagarcía, en una imagen de archivo Mónica Ferreirós

La vivienda supone una “carga pesada” para 29.791 hogares de O Salnés y Ulla-Umia, el 54,19% de los 54.973 existentes en ambas comarcas en el ejercicio de 2025, según los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE). Un porcentaje que supera en casi 17 puntos al conjunto de Galicia, donde el porcentaje se traduce en más de 419.000 hogares gallegos los que declaran sufrir problemas por el precio de la vivienda, un 37,79% del total. Una cifra que se eleva para familias que viven en régimen de alquiler, ya que el 52,60% se quejan de los gastos que estas genera. Un poco mejor lo tienen los hogares con hipoteca (43,55%) e incluso un 32,59% de los afortunados que poseen casa en propiedad y no tienen deudas por ello se lamentan también de la carga que resulta para sus ingresos los gastos en vivienda.

En el caso concreto de O Salnés y Ulla-Umia, la cifra se mantiene estable con respecto a hace cinco años (apenas 300 hogares más acusan la carga de estos gastos). Sin embargo, en el margen norte de la Ría de Arousa, en O Barbanza, las cifras se disparan, confirmando el incremento del precio de los hogares, especialmente aquellos en régimen de alquiler (aunque también las compras) en los últimos años. Así, en la comarca barbanzana son ya 20.757 las familias para las que la vivienda supone una “carga pesada”. Cerca de un 20% más que en 2020, cuando solo declaraban esta circunstancia 12.704 hogares de los más de 38.000 existentes, según los datos extraídos de la Enquisa estrutural a fogares del IGE.

Suben las viviendas en alquiler

Y viendo que aquellas familias con viviendas en régimen de alquiler son las que más sufren, estas también aumentan. Así, en la provincia de Pontevedra apenas 34.432 hogares vivían arrendando un inmueble en 1999, mientras que 27 años después son ya 60.292 los que optan por la solución del alquiler, un 16,21% del total (en 2005, antes de la crisis inmobiliaria, apenas eran un 7,73%).

De hecho, la tipología de viviendas que siguen predominando en la provincia es la propiedad de una casa sin hipoteca (bien por una compra o por herencia), especialmente en el rural, alcanzando el 59,27% del total de hogares (cinco puntos menos que hace dos décadas). Le siguen las propiedades con hipoteca (17,26%), en alquiler (16,21%) y las cedidas o con otro tipo de tenencia (7,26%).

Las cifras se mantienen similares en el conjunto de la Comunidad, donde se demuestra la pérdida de capacidad económica para comprar una vivienda con una hipoteca. En 2010 el 21,61% de las familias tenían un inmueble en esta modalidad, mientras que en 2025 la cifra se reduce hasta el 15,83%. Más de cinco puntos más que hace quince años, que contrasta con un aumento de las familias que se ven forzadas en vivir de alquiler.

Parque inmobiliario antiguo

En cuanto a la antigüedad de las viviendas, del 1.110.312 que hay en el parque inmobiliario gallego destinado a residencia, un 40% tienen 50 o más años y un 48% tienen de 20 a 49 años. Así pues, Galicia, según los datos del IGE, disponía en 2025 de 23.790 inmuebles con menos de diez años destinados a residencia familiar. De ellas, solo el 16% se destinan al alquiler, mientras que el 81,37% se vendieron. Un total de 6.788 se compraron a tocateja su casa (un 35%) del total de nuevas viviendas destinadas a la compra en propiedad, mientras que 12.570 lo hicieron con una hipoteca.