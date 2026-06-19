Vilanova activa un protocolo de seguridad para las hogueras de la noche de San Juan

Una de las quemas, en una edición anterior de la fiesta | Gonzalo Salgado

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, junto a la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil mantuvieron estos días una reunión de coordinación con el objetivo de preparar el dispositivo especial de seguridad y vigilancia para la celebración de la noche de San Juan en el próximo martes 23 de junio.

Durante el encuentro se analizaron los diferentes aspectos relacionados con la organización de esta celebración, haciendo especial hincapié en la prevención de riesgos asociados a las hogueras, en la protección de las personas y en la conservación de los espacios. Las autoridades revisaron también los protocolos de actuación ante posibles incidencias y establecieron los mecanismos de coordinación entre los distintos servicios que participarán en el operativo.

Este permanecerá activo durante toda la jornada y contará con la participación coordinada de los diferentes cuerpos y servicios implicados, con el objetivo de garantizar la seguridad .

Gonzalo Durán indicó que se activará el mismo operativo que en ediciones anteriores, con un sistema de vigilancia conjunta.

Desde el Ayuntamiento hacen un llamamiento a la colaboración vecinal y al respecto de las normas, especialmente en lo relativo a la autorización de las hogueras, a las distancias de seguridad y a la utilización de materiales permitidos para su combustión.