Medio Rural destaca el incremento de las ayudas para los seguros agrarios de 1,5 a 11 millones de euros

La conselleira, en su visita de hoy a Ribadumia | Gonzalo Salgado

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, destacó hoy el compromiso de la Xunta con los seguros agrarios, que se pone de manifiesto con el incremento de fondos destinados a su fomento. En una visita a un viñedo en Ribadumia, la conselleira recordó que esta misma semana se publicaba en el Diario Oficial de Galicia la ampliación en 1,5 millones de euros del presupuesto para apoyar la suscripción de pólizas, hasta llegar a los 11 millones de euros este año, de forma que, segundo recalcó, estas ayudas se aumentaron “como nunca”.

Gómez también subrayó que gracias a estas aportaciones públicas el porcentaje de subvención para contratar un seguro puede llegar hasta el 75% de su costo, sumando las aportaciones autonómicas y estatales, y que el plazo para solicitar las ayudas permanece abierto durante todo el año. Por ello, la titular de Medio Rural hizo un llamamiento a agricultores y ganaderos para actuar con responsabilidad en este campo y asegurar sus producciones.

Asimismo, recordó los más de 60 millones de euros destinados por su departamento al fomento de los seguros agrarios desde 2017. Un esfuerzo que, junto a la cada vez mayor concienciación de los productores, permitió incrementar el nivel de aseguramiento en el sector, especialmente en el ámbito agrícola, que es en el que menos pólizas se contratan. En relación con la cobertura de los seguros, recordó que la Xunta ya demandó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en reiteradas ocasiones que se incluya el mildiu dentro de las enfermedades subvencionables.