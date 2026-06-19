Expulsión de Somos, salida del PSOE y acusación de impago del seguro para la piscina

Momento en que los socialistas abandonan la sesión, tras ser expulsado Soutelo, al final del Pleno | Concello

El Pleno que Ribadumia celebró esta semana forzado por la oposición se adivinaba tenso y lo fue. Fueron casi cuatro horas de debate sobre cuestiones y mociones planteadas por los grupos ajenos al gobierno que habían quedado fuera de la mesa en debates anteriores, uno de los más relevantes: el estado de la piscina, clausurada tras su destrozo por los temporales del invierno.

Prácticamente al término de la sesión, el alcalde, el popular David Castro, expulsó al edil y portavoz de Somos Ribadumia y todos los concejales del PSOE, disconformes con una decisión que, como Somos, creen infundada, decidieron levantarse y abandonar el salón de sesiones, en solidaridad con el compañero de la oposición. Al final, quienes habían forzado la celebración del Pleno, no lo terminaron.

En el centro del debate, varias de las cuestiones más polémicas de los últimos meses, aunque ambas formaciones de la oposición centraron hoy sus críticas en el asunto de la piscina.

Por una parte, Somos y PSOE acusan al gobierno local del posible impago de un seguro que habría de cubrir los desperfectos de la piscina.

“O seguro atopábase sen pagar cando se produciu o colapso, o Consorcio acabou rexeitando a cobertura por ese motivo e, durante meses, o Concello foi incapaz de atender con axilidade os sucesivos requerimentos do perito encargado do expediente”, afirman desde el PSOE.

En Somos sostienen que “resultou que o Consorcio de Seguros, a quen acudiu o goberno para cubrir os danos da piscina, se botou fora porque o seguro, no momento da incidencia, estaba sen pagar”.

Proceso largo y proyecto

El alcalde, David Castro, replicó durante el debate de este punto que “os seguros están pagos”, pero se trata de “cuestións complexas”. Recordó unas inundaciones que hace unos años había sufrido el club náutico en Cabanelas, en las que también los seguros pleitearon. La cuestión terminó en tribunales y todavía con resolución reciente.

“Hai un expediente aberto, porque, evidentemente, os seguros van tentar non pagar. Ocorreu co club náutico”, pero Castro afirma que el Concello defenderá igualmente sus intereses a este respecto.

Tanto él como la concejala Vanesa Jorge adelantaron que los técnicos rechazaron la viabilidad de reparar la piscina, tanto por los importantes daños sufridos como por la antigüedad de las instalaciones. Ante esto, el Ayuntamiento ya preparó un proyecto para una nueva y se presentó solicitud de subvención para cubrir al menos parte del medio millón en que se presupuesta la futura infraestructura. Una convocatoria de ayudas todavía pendiente de resolución.

La oposición también acusó al gobierno de Castro de “bloquear o debate democrático” y en Somos piden a mayores dimisiones. Castro considera que PSOE y Somos intentan sacar “rédito político” con todo ello.