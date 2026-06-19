En libertad siete de los doce detenidos en la redada antidroga

Los agentes conducen a uno de los detenidos ayer, durante el paso a disposición judicial | Gonzalo Salgado

El juzgado de Vilagarcía que instruye la causa contra el narcotráfico que derivó en una redada esta semana en O Salnés decretó la puesta en libertad de siete de los doce arrestados. De estos, tres quedaron libres sin fianza y sin medidas cautelares, mientras que cuatro lo hacen en situación de libertad provisional, con la obligación de realizar comparecencias mensuales ante el juzgado y a quienes se aplica también la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional. Entre ellos ese encontrarían las dos personas que las autoridades relacionan con el conocido como clan de los Charlín.

Cinco de los arrestados sí fueron enviados a prisión provisional, comunicada y sin fianza. Contra todos los que continúa la causa se investiga la presunta comisión de delitos de tráfico de drogas de las que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia, y pertenencia a grupo criminal.

Así lo confirmaron hoy fuentes judiciales, después de la dilatada toma de declaraciones a los encausados, que se prolongó hasta la noche del jueves ante la titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vilagarcía.

El alijo

Según ha trascendido, la Policía habría podido incautarse en el transcurso de esta operación de alrededor de un centenar de kilos de cocaína en diferentes intervenciones y alrededor de treinta de hachís.

Durante la larga jornada ante el edificio judicial de Vilagarcía, familiares y amigos de la víctima mostraron pancartas con mensajes como “policía asesino”, “justicia para Jonathan” y “no murió, lo mataron”, en alusión al disparo que efectuó un agente durante una entrada en un domicilio para un registro y que terminó costando la vida a un joven cambadés.

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