Declaran los detenidos por la redada frente a pancartas de “policía asesino”

Agentes de la Policía Nacional conducen a uno de los detenidos, este jueves | G. Salgado

Los juzgados de Vilagarcía acogieron este jueves la toma de declaración de la docena de detenidos en la redada antidroga de esta semana. Una operación que tomó mayor entidad debido al fallecimiento de un cambadés por un disparo de la Policía durante la entrada en su domicilio para proceder a un registro.

La tensión que se alimentó durante estos días y que ya se había concretado en pintadas contra la Policía en Cambados el día anterior, quedó hoy nuevamente patente en las inmediaciones del edificio judicial. Familiares y amigos de la víctima mortal lucieron pancartas con mensajes como “policía asesino”, “justicia para Jonathan” y “no murió, lo mataron”.

Lo hicieron frente al cordón que, desde primera hora de la mañana, se desplegó para ordenar el paso de los detenidos, teniendo en cuenta la presencia de las familias y la atmósfera agitada tras el disparo que resultó fatal.

Con todo, la jueza tuvo que tomar declaración durante la mañana a otros dos detenidos por otras causas, por lo que los arrestados en el marco de la redada de esta semana no comenzaron a desfilar hacia el interior del juzgado hasta la tarde.

Eso, unido al largo número de detenidos, una docena, propició que la actividad en el juzgado se extendiese hasta caído ya el día. Al cierre de esta edición todavía no había concluido la toma de declaración de todos ellos, por lo que la administración de Justicia no pudo confirmar la situación procesal de los detenidos.

A pesar de ello, durante la tarde, otras fuentes confirmaron que algunos de los detenidos habían sido ya puestos en libertad provisional. En todo caso, la previsión a última hora de hoy era que el juzgado terminase la toma de declaraciones entre esta noche y el viernes. Concluida esta, sí se prevé poder conocer de manera oficial en qué situación procesal quedan los arrestados y, de ser el caso, qué medidas cautelares se les aplican.

La redada

La fase de explotación de este operativo de la Policía Nacional se ejecutó el martes, con acciones en Vilagarcía, Ribadumia, Cambados, Vilanova y también en Vigo y Madrid. En todo este tiempo no ha habido apenas información oficial, aunque sí ha trascendido que se habría podido interceptar un alijo de cocaína de unos cincuenta kilos y que entre las personas investigadas habría al menos dos que relacionan con el conocido como clan de los Charlín en Vilanova de Arousa.

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