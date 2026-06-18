Condenan a 12 años de cárcel al armador del Simione por casi 3.000 kilos de cocaína

Un momento del juicio, en imagen de archivo | Salvador Sas-EFE

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, condena a doce años de cárcel y al pago de una multa de 600 millones de euros al armador del buque Simione por organizar el transporte, desde África, de 2.866 kilos de cocaína, los cuales fueron intervenidos el 18 de diciembre de 2022. El tribunal considera probado que el acusado cometió un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, concurriendo el subtipo agravado de extraordinaria gravedad, en atención a la cantidad de droga incautada y al uso de embarcaciones como medio de transporte.

La Sala impone, además, a los tres tripulantes del buque, como autores del mismo delito, penas de prisión de diez años; nueve años y medio; y siete años y medio y tiene en cuenta la atenuante de confesión tardía. La multa establecida para los dos primeros es de 500 millones de euros a cada uno y, para el tercero, de 220 millones.

Además, condena a otro acusado a seis años de prisión y al pago de una multa de 230.000 euros por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia, derivado de la droga incautada en registros efectuados en tierra. El sospechoso reconoció que desarrollaba la actividad de acopio y lucrativa distribución de estupefacientes en el mercado ilícito. La sala destaca que la droga, distribuida en 115 fardos, que contenían un total de 2.949 paquetes, tenía un peso neto de 2.866,52 kilos y una pureza del 77,3 %, con un valor estimado en el mercado ilícito de más de 106 millones de euros.