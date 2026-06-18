A Illa instala un lector de matrículas en O Bao para controlar el adecuado estacionamiento de autocaravanas

Varios de estos vehículos en la zona, en una imagen de archivo | Gonzalo Salgado

El Concello de A Illa da otro paso más en las nuevas acciones de control de la movilidad. El alcalde, Luis Arosa, presentó hoy en O Bao un nuevo sistema de control de las autocaravanas y campers. Se trata de un lector de matrículas en esta zona, que vigilará el correcto cumplimiento de las normas de estacionamiento de este tipo de vehículos.

La normativa sobre ellos en la zona es la misma que ya se mantuvo durante los últimos años: 25 plazas habilitadas para autocaravanas y campers en O Bao, con prohibición de estacionamiento en las otras alrededor de mil, reservadas a turismos, motos y ciclomotores.

Tampoco está permitido arrojar aguas residuales al entorno y el Concello mantiene también la señalización que advierte de estas reservas de estacionamiento. Y las multas por incumplimiento, que son de 200 euros, 100 en caso de pronto pago.

Lo que cambia, subrayó Arosa, es el control. Si antes solo se vigilaba de día, por los agentes de la Policía Local, ahora esa comprobación del cumplimiento de las normas es 24 horas al día, gracias a este lector de matrícula.

El objetivo no es otro que “ter un control máis real do aparcamento nesta zona”, favoreciendo la adecuada “convivencia” de todas las formas de transporte, vecinos y el cuidado del medio ambiente, concluyó.