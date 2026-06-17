Prescriptores suizos visitan la DO Rías Baixas dentro de un proyecto europeo

Participantes en la jornada Cedida

La Denominación de Origen Rías Baixas recibió hoy la visita de una selección de siete prescriptores suizos dentro del proyecto europeo ‘Building Awareness, Cultivating Trust: EU Quality Wines from Spain & Portugal’, puesto en marcha por la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) con la coordinación de la Unión Española de Catadores (UEC).

La actividad contó con un túnel del vino con 46 marcas de Rías Baixas en la sede del Consello Regulador, en la que los participantes probaron diferentes tipologías de vinos como espumosos de calidad, vinos con crianza, vinos sin crianza de diferentes añadas. Cataron vinos de las añadas de2025, 2024, 2023, 2022, 2018 y otro de 2012. Un mercado, el suizo, que es el décimo segundo de la DO.