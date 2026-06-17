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Diario de Arousa

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A Illa

El teniente de alcalde de A Illa acusa a directivos de “uso partidista” de la Asociación de Empresarios

Acusa a la entidad comercial de “ocultar a presenza do goberno local” en una presentación

B. Y. O Salnés
17/06/2026 18:44
Un momento de la presentación de los dípticos
La reciente acción promocional en la que no participó el ejecutivo local | cedida
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El teniente de alcalde de A Illa, el nacionalista Manuel Suárez, acusó hoy a “algúns directivos” de la Asociación de Empresarios de la localidad de “uso partidista” de dicho colectivo. Afirma que “aproveitaron a presentación dun tríptico promocional para realizar manifestacións de carácter político que nada teñen que ver co obxectivo da iniciativa e onde intencionadamente se ocultou a presenza do goberno municipal na presentación do mesmo”.

“Resulta especialmente lamentable que algúns responsables da Asociación se presten a utilizar un acto de promoción comercial para alimentar unha estratexia de confrontación partidista e contribuír ao desprestixio da nosa vila”, opinó.

Así, defiende las controvertidas medidas de movilidad del gobierno local. Estas, entiende, “poden e deben ser criticadas por quen así o considere. O debate e a discrepancia son lexítimos. O que non resulta lexítimo é utilizar o descontento dunha parte da cidadanía como instrumento para erosionar ao goberno municipal por razóns exclusivamente políticas”.

“Convido aos responsables da Asociación a recuperar o espírito de colaboración que mantivemos ata o de agora, traballando en positivo, poñendo en valor os nosos negocios, os nosos profesionais e o noso pobo, en lugar de aproveitar a presentación dunha ferramenta promocional para atacar ao goberno municipal”, añadió el también líder del BNG.

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