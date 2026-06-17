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A Illa

El Concello isleño asume la contratación de las orquestas del Carmen

B. Y. O Salnés
17/06/2026 18:59
Una edición anterior de la fiesta
| D. A.
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Redacción / A Illa El Concello de A Illa anunció hoy que mantiene su apoyo de 40.000 euros a las fiestas del Carmen y asume directamente la contratación de las orquestas la petición de la comisión. Estas actuarán los días 16, 17 y 18 de julio, en respuesta a la petición de la comisión de fiestas, que solicitó al gobierno municipal. 

“Desta forma, a comisión libérase da carga burocrática e económica que supuña xestionar a subvención nominativa, mentres mantén intacto o seu papel e a súa capacidade de decisión sobre a programación musical das festas”, valoran. 

El día 16 actuará La Banda de Ayer y Fania Blanco Show; el 17, Finisterre y Fuego, mientras que el 18, serán la orquesta Atenas y el Grupo Bomba. La comisión hizo público estos días el cartel. 

Cartel de fiestas de este 2026
Cartel de fiestas de este 2026
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