El Concello isleño asume la contratación de las orquestas del Carmen

Una edición anterior de la fiesta | D. A.

Redacción / A Illa El Concello de A Illa anunció hoy que mantiene su apoyo de 40.000 euros a las fiestas del Carmen y asume directamente la contratación de las orquestas la petición de la comisión. Estas actuarán los días 16, 17 y 18 de julio, en respuesta a la petición de la comisión de fiestas, que solicitó al gobierno municipal.

“Desta forma, a comisión libérase da carga burocrática e económica que supuña xestionar a subvención nominativa, mentres mantén intacto o seu papel e a súa capacidade de decisión sobre a programación musical das festas”, valoran.

El día 16 actuará La Banda de Ayer y Fania Blanco Show; el 17, Finisterre y Fuego, mientras que el 18, serán la orquesta Atenas y el Grupo Bomba. La comisión hizo público estos días el cartel.