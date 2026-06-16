Un muerto en Cambados por disparo de un policía en un registro antidroga

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil hoy, en Corvillón, donde se produjo la entrada en una propiedad que acabó en resultado fatal | Mónica Ferreirós

Una nueva redada contra el narcotráfico con epicentro en la comarca de O Salnés derivó hoy en la apertura de una investigación paralela por un homicidio. Un cambadés de 31 años terminó muerto, a consecuencia de un disparo que recibió de un agente de la Policía Nacional, durante el transcurso de un registro domiciliario. El hombre quedó herido en la casa, donde dormía con su pareja antes de la entrada de los agentes a primera hora de la mañana. Fue trasladado al Hospital do Salnés, donde murió poco después.

Otras fuentes oficiales apuntan a que el agente que abrió fuego tuvo que ser atendido también por sanitarios, debido a un posible cuadro ansioso. A consecuencia del silencio oficial sobre la investigación en curso, poco se sabe con certeza todavía de lo que ocurrió dentro del domicilio, más allá de la versión trasladada por la único testigo civil: la pareja del fallecido. Pero la Guardia Civil se hizo cargo hoy mismo de la investigación que tratará de esclarecer en qué circunstancias se abrió fuego en una acción que terminó con resultado fatal.

Dos causas paralelas

Paralelamente al óbito en Cambados, la redada antidroga de la Policía Nacional continuó en otros puntos, con acciones en Ribadumia, Vilanova de Arousa, Vilagarcía, Vigo y Madrid y con una docena de detenidos que, presumiblemente, pasarán a prestar declaración ante el juzgado instructor de esta causa mañana jueves.

La escena en que se abrió fuego tuvo lugar hacia las seis de la mañana, en un domicilio muy próximo al colegio cambadés de Corvillón.

Laura V. O. es la testigo civil de lo sucedido. Pareja del hombre que resultó fallecido —Jonathan Señoráns Trigo—, narraba pocas horas después a este Diario y a otros medios desplazados lo ocurrido, frente a la casa en la que se desarrolló todo. Describe que ella y su pareja dormían cuando los agentes echaron la puerta abajo y él, prácticamente desnudo y sin arma —tal y como recalcó también posteriormente su abogado, Guillermo Presas—, tras incorporarse para ver qué ocurría, habría recibido un disparo a la altura de un hombro.

La lesión causada, según fuentes oficiales, parecía entonces no haber afectado a ningún órgano vital y el herido, tras recibir unas primeras atenciones, fue trasladado al Hospital do Salnés.

Las urgencias del centro de Ande lo atendieron a las 7:30 horas, por herida de bala y, poco después, fuentes del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés confirmaban el fallecimiento del vecino de Cambados: “O devandito paciente faleceu pouco despois durante as primeiras atencións de emerxencia efectuadas polo equipo asistencial do hospital arousán, tras agravarse de forma crítica o seu estado de saúde”, apuntaron en un breve comunicado oficial: el único trasladado hoy hasta el cierre de esta edición.

En investigación

El escenario del registro se convirtió a su vez en escena de una investigación por haberse efectuado un disparo y causado la muerte de una persona.

Así, terminaron solapándose dos procedimientos: la operación de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas, coordinada por la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vilagarcía de Arousa, y la de la Guardia Civil sobre el disparo mortal, bajo instrucción de la plaza 4 de Cambados.

De esta forma, la investigación sobre el homicidio la asumió el juzgado cambadés en ese momento en funciones de guardia y la ejecuta un Cuerpo policial diferente al actuante, ya que Cambados es demarcación de la Guardia Civil.

La tensión, el desconcierto, la emoción y también la indignación eran palpables esta mañana en Corvillón, donde se concentraron alrededor del domicilio familiares, amigos y vecinos de la víctima mortal, en medio de un importante despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, se encontraba hoy en viaje oficial fuera del municipio, pero siguió el caso a distancia. Expresó un mensaje de prudencia hasta que la investigación aclare todas las circunstancias, pero también su “profundo pesar” por lo sucedido, confiando en que las indagaciones terminen arrojando luz sobre lo ocurrido.