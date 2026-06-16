Un muerto por disparo durante un registro en Cambados en una redada antidroga

Varios agentes custodian a uno de los arrestados esta mañana, en uno de los registros, en la vilanovesa zona de O Cabo | Mónica Ferreirós

La Policía Nacional ejecuta desde primera hora de esta mañana una nueva operación contra el narcotráfico en la comarca de O Salnés en la que ha fallecido una persona. Las actuaciones de los agentes se desarrollan en las localidades de Vilanova de Arousa, Cambados, Ribadumia y Vilagarcía.

En el municipio cambadés hubo al menos un registro en Corvillón, en las inmediaciones del colegio. Fuentes oficiales confirman que durante el transcurso de este registro falleció una persona de 31 años, contra la que se abrió fuego. Llegó herido de bala al Hospital do Salnés sobre las 7:30 de la mañana, pero a pesar de los esfuerzos de los equipos médicos, terminó falleciendo. Fuentes no oficiales apuntan a que la víctima mortal responde a las iniciales J. T.

En Ribadumia, la presencia policial comenzó alrededor de las 6:30 horas, en un inmueble situado en la zona de A Gándara, tanto con coches camuflados como con otros rotulados. En Vilanova, actúan en la zona de O Cabo, donde se realiza un registro también desde primera hora, al menos en presencia de uno de los detenidos.

En varios lugares de la comarca sobrevuela esta mañana un helicóptero policial y en Vilagarcía consta al menos una intervención policial en Vilaxoán, en el entorno de la plaza de Rafael Pazos.

La operación ha sido declarada secreta y continúa abierta a esta hora, por lo que no se descartan nuevas actuaciones y detenciones.

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