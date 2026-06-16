La operación contra el narcotráfico deja una docena de detenidos y acciones en O Salnés, Vigo y Madrid

La Policía conduce a un detenido, esposado, durante el operativo en Vilanova | Mónica Ferreirós

La operación de la Policía Nacional en la que falleció un cambadés a causa de un disparo supuso a mayores la detención de unas doce personas, que presumiblemente serán llamadas este jueves a declarar ante el titular de plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vilagarcía.

Fuentes judiciales confirmaron hoy la docena de detenciones, además de registros practicados en viviendas, naves y garajes en ayuntamientos de los partidos judiciales de Vilagarcía de Arousa y de Cambados, así como en un domicilio de la Comunidad de Madrid y en otro de Vigo.

En Ribadumia, la presencia policial con motivo de la redada antidroga comenzó alrededor de las 6:30 horas, en un inmueble situado en la zona de A Gándara, tanto con coches camuflados como con otros rotulados.

En Vilanova, actuaron en la zona de O Cabo, donde se realizó un registro también desde primera hora, al menos en presencia de uno de los detenidos.

En varios lugares de la comarca sobrevoló durante la mañana un helicóptero policial y en Vilagarcía de Arousa constan también al menos intervenciones policiales en Vilaxoán, en el entorno de la plaza de Rafael Pazos; en San Roque, en la zona de la estación de ferrocarril, en Rubiáns y en Bamio, convirtiéndose en principio en la localidad donde se realizó el mayor número de entradas en propiedades.

Detenciones

La información por canales oficiales fue especialmente limitada hoy, pero acabó trascendiendo que entre los arrestados se encontrarían dos personas que relacionan con el llamado clan vilanovés de los Charlines, vinculados a la propiedad investigada hoy en la zona de O Cabo: J.B.C. y G. C. Según otros datos conocidos este martes a través de diversas fuentes, entre las personas investigadas se encontrarían además L. B. B. en Rubiáns; R. F. M. y C.D., también en Vilagarcía, además de M. B. M. en pesquisas en la zona de Ribadumia y Cambados.

La operación de la Policía Nacional fue declarada secreta y continuaba abierta al cierre de esta edición, por lo que no se descartaban nuevas actuaciones y detenciones.