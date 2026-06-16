Impulsan un plan comarcal para proteger a los hijos de víctimas de violencia de género

Asistentes a la reunión de la Mancomunidade do Salnés

La Mancomunidade, a través del CIM, trabaja en la creación de un protocolo comarcal de derivación para la atención de emergencia a los hijos e hijas de mueres víctimas de violencia de género cuando estas, por circunstancias excepcionales, deban acudir a interponer una denuncia o, por ejemplo, comparecer ante la autoridad judicial y no dispongan de una red familiar o social para el cuidado de los menores.

En la sesión los participantes, entre los que se encontraban representantes de los concellos adheridos, así como el director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, o directoras de escuelas infantiles, analizaron las dificultades que pueden encontrar algunas mujeres víctimas para ejercer sus derechos y acceder a los recursos de protección cuando tienen menores a su cargo y no cuentan con un apoyo inmediato para su cuidado.

Es por ello, que apostaron por establecer un procedimiento coordinado que permita dar respuesta, rápida, segura y eficaz en este tipo de situaciones. En el encuentro, además, se propuso que todos los municipios reserven plazas de emergencia en sus escuelas infantiles para proteger los derechos de los niños y niñas.

Con esta iniciativa, que quieren que esté en funcionamiento en los próximos meses, la Mancomunidade continúa reforzando la red de protección y de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas.