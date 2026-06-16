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O Salnés

El Concello de Vilanova y Amigos de Galicia se reúnen para evaluar las necesidades sociosanitarias

C. Hierro
16/06/2026 18:15
El alcalde, Gonzalo Durán, reunido con la asociación
El alcalde, Gonzalo Durán, y la concejala, Ana Carballa, reunidos con la entidad
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El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y la concejala municipal de Servizos Sociais, Ana Carballa, se reunieron en el día de ayer con responsables de Amigos de Galicia para comprobar las necesidades sociosanitarias y el apoyo que precisan los colectivos vulnerables que pueden haber en el municipio.

El encuentro, señalan desde el Concello, sirvió para conocer de primera mano los recursos que la entidad pone a disposición de las personas y las familias que necesitan un respaldo especializado.

Entre los servicios ofrecidos destacan la atención psicológica en centros educativos, programas de asistencia y acompañamiento a personas con discapacidad o en situación de dependencia, así como diferentes iniciativas dirigidas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas usuarias y de sus familias.

El programa ‘Coidando en Benestar’, fue uno de los más distinguidos ya que, señalaron, está dirigido a personas en situación de dependencia o discapacidad, incluyendo a aquellas que están a la espera de valoración. La iniciativa incluye servicios de atención en el domicilio, fisioterapia, logopedia o préstamo de material ortoprotésico, con el objetivo de favorecer la autonomía personal y mejorar su calidad de vida.

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