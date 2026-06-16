El colegio Viñagrande-Deiro, uno de los galardonados en el concurso ‘Nos tamén creamos’

El alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria del colegio Viñagrande-Deiro, en Vilanova, resultó ser uno de los ganadores del certamen ‘Nós tamén creamos’ organizado por la Xunta de Galicia. El objetivo de este concurso, que consistía en la grabación de un cortometraje, es promover el uso de la lengua gallega a través de este tipo de creaciones audiovisuales.

“Os proxectos presentados amosan unha gran calidade e unha enorme capacidade dos máis novos de crear e divertirse en lingua galega”, apuntó el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, durante la entrega de los galardones a los diferentes centros escolares premiados. Además, destacó la labor del profesorado implicado y de los equipos de dinamización lingüística de los colegios ya que, indicó, son “vitais na transmisión do entusiasmo pola defensa e promoción da lingua”.

En total fueron ocho los centros educativos que obtuvieron este galardón. Además del vilanovés, fueron premiados el Colexio Princesa de España, de Verín, el Ponte Carreira de Frades, de A Coruña, Celso Emilio Ferreiro, de Cerceda, Colexio de Guillarei de Tui, Zalaeta, de A Coruña, Colexio O Vicedo, de O Vicedo y Feal de Narón.