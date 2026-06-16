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O Salnés

A Illa estrena trípticos para localizar sus comercios

C. Hierro
16/06/2026 18:12
Un momento de la presentación de los dípticos
Un momento de la presentación de los dípticos
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La Asociación de Empresarios de A Illa estrena trípticos que recogen la localización de los comercios del municipio, así como los puntos de interés.

Además, estos folletos también señalan las zonas de circulación restringidas a los visitantes para, de alguna manera, ayudar a que los visitantes.

La impresión de estos trípticos fue posible gracias a la colaboración de la Diputación de Pontevedra con la asociación de empresarios de la localidad.

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