O Salnés se transforma como destino inteligente tras un proyecto de 1,18 millones

La Mancomunidade presentó en Bodegas Vionta la ambiciosa transformación del destino Cedida

O Salnés es uno de los principales destinos turísticos de Galicia y del noroeste peninsular. Un sector fundamental para la economía de la comarca que la Mancomunidade quiere seguir potenciando, especialmente, fuera de la temporada estival. Un futuro que pretende cimentar en base a un sistema de datos que permita gestionar de forma eficiente su actividad. Así surgió el proyecto Destino Turístico Inteligente (DTI), una iniciativa estratégica, financiada por los fondos Next Generation-EU, que fue presentada en una jornada convocada en Bodegas Vionta, en Meaño y que incluye, entre otras cuestiones, la nueva web turística, el módulo de gestión inteligente del agua y el ‘Data Lake’, con una inversión de más de 1,18 millones de euros.

Así pues, esta iniciativa se orienta a conocer con mayor exactitud al turista que visita la comarca, mejorar su experiencia y diversificar la oferta con el foco puesto en la sostenibilidad. De esta forma, el proyecto construye un “ecosistema compartido de datos objetivos que ayuda a tomar decisiones, desestacionalizar la demanda y optimizar los servicios públicos vinculados al turismo, con el objetivo de convertir O Salnés en un Destino Turístico Inteligente integrado en el ecosistema digital nacional impulsado por Segittur”, según señalan desde la Mancomunidade.

Herramientas desarrolladas

Así, en un acto conducido por la periodista gallega Carmen Chao, la Mancomunidade presentó en Meaño los entresijos de este ambicioso proyecto, que coloca al destino a la vanguardia en la transformación turística inteligente. Una de estas novedades es la nueva web, concebida como el principal punto de acceso digital a la oferta de experiencias de O Salnés. Esta nueva plataforma incluye información actualizada sobre recursos, rutas, gastronomía, enoturismo y otras actividades e incorpora un CMS semántico propio (gestor de contenidos) que estructura toda la información de forma normalizada y compatible con la Plataforma Inteligente de Destinos de Segittur.

Otro de los puntos fundamentales —y que más impacto tendrá en los propios vecinos— es el módulo inteligente del agua, que permitirá visualizar, a través de sensores y sistemas de monitorización, datos actualizados sobre consumos, caudales y rendimientos de la red. El objetivo pasa por detectar situaciones de estrés hídrico y comportamientos anómalos de la red y mejorar la capacidad de respuesta ante los picos de demanda en el verano, cuando la llegada masiva de turistas pone en riesgo el sistema de abastecimiento.

Por último, uno de los objetivos fundamentales de este proyecto pasa por la toma de decisiones basada en los datos. Así, surge el desarrollo de una plataforma en la que aglutinar toda la información turística relevante de la comarca, eliminando la dispersión de datos que hasta ahora limitada la toma de decisiones. De esta forma, a través de este ‘Data Lake’, la Mancomunidade podrá consultar el número exacto de visitantes, su procedencia, el gasto que realizan o el tiempo que permanecen en el territorio. Información clave para el desarrollo de campañas turísticas y en los perfiles de visitantes objetivos.

La jornada se cerró con una mesa de diálogo en la que se debatió sobre los retos y oportunidades que se abren con este nuevo proyecto de destino inteligente, con la que se espera optimizar recursos para el avance del sector.