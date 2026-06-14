Vilanova y Cuxhaven celebran sus 25 años de hermandad con el evento ‘Unindo xeracións’

Representantes de las delegaciones de ambos Concellos Mónica Ferreirós

El Concello de Vilanova acogió en el día de ayer la primera edición de la reunión entre vecinos y vecinas ‘Unindo xeracións’ que congregó, al rededor de la misma mesa, tanto a residentes de la localidad como a paisanos de la ciudad alemana de Cuxhaven.

Este acto, que llega después de que una delegación del gobierno local visitase el municipio de Alemania, tuvo como objetivo conmemorar los 25 años de hermandad entre las dos localidades derivada del gran número de gallegos y gallegas que emigraron a este punto de Europa especialmente durante las décadas de los años 60 y 70.

En el acto, estuvo presente, además del alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y otros miembros del gobierno local, una delegación presidida por el regidor de Cuxhaven y el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González.

En el encuentro, el representante de la Xunta quiso poner en valor la contribución de los miles de gallegos y gallegas que emigraron a esta villa alemana en busca de nuevas oportunidades y destacó el papel desempeñado por muchos de ellos tanto en la industria pesquera como conservera alemana a la que, señaló, aportaron “experiencia e saber facer” contribuyendo a su desarrollo económico.