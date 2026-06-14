Dena acoge el festival que inicia el verano con la música de varios djs y de El Combo Dominicano

Cartel del festival de música en Dena

El aparcamiento del colegio Coirón en Dena (Meaño) acoge este sábado el Festival de Verano, evento que se anuncia como el que da inicio a las vacaciones de la época estival.

La edición de este año contará con tres escenarios que presentarán una oferta musical diferenciada. Así, en el primero de ellos se subirá El Combo Dominicano, en el segundo habrá una selección de los mejores djs con nombres propios como Rubén Romero, Pablo Grande, Fagas o MRJ y, en el tercero, sonará durante toda la velada electrónica de la mano de Aghodelo Stage.

En el recinto, además, señalan que habrá, además de barras de bebidas, food trucks con diferentes opciones y un espacio para hacerse tatuajes. De la misma manera el festival contará con cuatro zonas de aparcamiento para facilitar la llegada a los asistentes tanto de la localidad como de los diferentes municipios de la comarca..

El horario de apertura de puertas del recinto es a las 22:30 horas y la entrada tiene un precio simbólico de dos euros que, tras su pago, se entregará un vaso del festival.

En las ediciones pasadas de este festival, señala la organización, se reunieron más de 5.000 personas.